Yaylacık Mahallesinde parke çalışmalarında sona gelindi

Kanalizasyon çalışmaları da tamamlanan Yaylacık Mahallesindeki çalışmalar kapsamında 8 bin metrekare kilit parke döşemesinde sona yaklaşan ekipler benzer çalışmaların diğer alt yapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde de devem edeceğini belirtti. Kanalizasyon ve parke yapımının mahallelerinin en büyük ihtiyacı olduğunu belirten mahalle sakinleri iki büyük hizmeti mahallelerine getirmelerinden dolayı Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a teşekkürlerini ilettiler.