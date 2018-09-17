İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaylacık Mahallesinde parke çalışmalarında sona gelindi

Develi Belediyesinin Yaylacık Mahallesinde sürdürdüğü parke çalışmalarında sona gelindi.


Kanalizasyon çalışmaları da tamamlanan Yaylacık Mahallesindeki çalışmalar kapsamında 8 bin metrekare kilit parke döşemesinde sona yaklaşan ekipler benzer çalışmaların diğer alt yapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde de devem edeceğini belirtti. Kanalizasyon ve parke yapımının mahallelerinin en büyük ihtiyacı olduğunu belirten mahalle sakinleri iki büyük hizmeti mahallelerine getirmelerinden dolayı Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a teşekkürlerini ilettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.