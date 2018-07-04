Yaz aylarında yapılan lazer uygulaması güneş lekesi nedeni

Ayşe Gökçe Tümtürk, yaz aylarında görünen yerlere yapılan lazer uygulamasının güneş lekelerine neden olabileceğini söyledi.

Mevsimlere göre kozmetik uygulamalarla ilgili bilgi veren Dr. Tümtürk, lazer başta olmak üzere bazı uygulamaları yaz aylarında önermediklerini ifade etti. Tümtürk, fraksiyonel karbondioksit lazerin sonbahar, kış ve ilkbaharın ilk aylarında; vücudun görünen yerlerine yapılan lazer uygulamalarının kış aylarında, botoks, PRP ve dolgu uygulamalarının da mevsim gözetmeksizin yapılabileceğini belirtti.

Lazer uygulamalarının yaygın olarak istenmeyen tüyler için yapıldığını kaydeden Tümtürk, “Lazer uygulamalarını yazın gündüzün çok uzun gecelerin kısa olduğu, güneşin çok güçlü ve dik olarak geldiği dönemlerde çok fazla önermiyoruz. Fakat kapalı olan; kol altı, genital bölge gibi alanlarda istenmeyen tüyler için lazer uygulaması yapılabilir. Yüze uygulanan, istenmeyen tüyler için yaptığımız lazerleri de çok fazla güneşe maruz kalmak ve ısıyla karşı karşıya kalmak yara iyileşmesini olumsuz bir şekilde etkileyip leke bırakabileceği için tavsiye etmiyoruz” ifadelerini kullandı.