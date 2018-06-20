Yaz döneminde de bilimin merkezi

Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan Yaz Bilim Kampları ve Astronomi Okulu ile farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlikler düzenlenecek.

Kayseri Bilim Merkezi’nde Temmuz ayı boyunca gerçekleştirilecek olan Yaz Bilim Kampları 3’er günlük periyotlar halinde uygulanacak. 09.30-16.00 saatleri arasında Kayseri Bilim Merkezi’nde verilecek olan eğitimlere 9-14 yaş aralığındaki 25 öğrenci katılabilecek.

Kayseri Bilim Merkezi’nde yine temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan Astronomi Okulu’nda yıldızların oluşumlarından, evrenin derinliklerindeki galaksilere kadar geniş bir yelpazede uzman eğitmenler tarafından eğitim verilecek. Astronomi Okulu 09.00-12.00 saatleri arasında Kayseri Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilecek. İki ayrı dönem halinde yapılacak etkinliklere 15 yaş üstü 25 öğrenci katılabilecek.