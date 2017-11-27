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27 Kasım 2017 11:37

Yaz sıcak geçti, kuruyemiş fiyatları arttı

Kayseri’de yaz aylarının sıcak geçmesi, kuruyemiş fiyatlarına yansıdı.

Yaz sıcak geçti, kuruyemiş fiyatları arttı

27 Kasım 2017 11:37

Antep fıstığı, geçen seneye oranla yüzde 35 zamlandı.


Kayseri’de yaz aylarının sıcak geçmesi, kuruyemiş ürünlerinin verimliliğini azaltınca, fiyatlarda artış yaşandı. Kayseri’de kuruyemişçilik yapan Cuma Tan, bazı kuruyemiş ürünlerine, zam geldiğini söyledi. Tan, “Kuruyemiş diğer ürünler gibi mecburen üretilen ürünler değildir. Keyfe keder üretilen ürünlerdir. Bu ürünlerin fiyatları da mahsulün azlığı ve çokluğu ile alakalıdır. Toprak verimli olup da ürün çok olursa mahsul ucuz oluyor ama toprak da verim olmaz, doğal faktörler ile mahsul azalırsa bu yüzden fiyatlar yükseliyor” ifadelerini kullandı.


Tan, “Bu sene yazın çok sıcak geçmesi bir takım ürünlerin verimliliğini ve kalitesini düşürdü. Bu yüzden ay çiçeği ve kabak çekirdeğinin fiyatlarında artış var. Antep fıstığı da bu sene mahsulün azlığından dolayı geçen seneye oranla yüzde 35 zamlandı” dedi.




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