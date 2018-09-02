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02 Eylül 2018 09:56

Yaz tatili dönüşü doğru beslenmeyle kilo kontrolü sağlanabilir

Acıbadem Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Merve Kaplan, yaz tatilinde karbonhidratlı ve bol enerjili beslenmekten kaynaklı kilo alımlarının, tatil dönüşü uygulanacak ufak önlemlerle geri verilebileceğini söyledi.

Yaz tatili dönüşü doğru beslenmeyle kilo kontrolü sağlanabilir

02 Eylül 2018 09:56


Acıbadem Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Merve Kaplan, yaz tatilinde alınan kiloların nasıl geri verilebileceğine dair önerilerde bulundu. Yaz tatilinde kilo alımının nedenini bol karbonhidratlı ve enerji içeriği yüksek besinlerin alımına bağlayan Kaplan, alınan kiloların geri verilmesi için vakit kaybetmeden harekete geçilmesi gerektiğini belirti. Kaplan, “Gün içinde yememiz gereken sağlıklı yiyecekleri uzun süre açlıklara sebebiyet vermeden, aralarda küçük ara öğünler ile birlikte destekleyelim. Kalorisi yüksek kahvaltılar yerine daha hafif ve sağlıklı bir öğünle güne başlayalım. Yumurta, peynir, 5-6 adet zeytin veya 2 ceviz, bol yeşillik veya bir kase müsli ile güne başlayalım. Öğle ve akşam yemeklerinde tükettiğimiz et porsiyonlarını azaltıp sebze yemeklerine öncelik tanımalıyız. Yediklerimizin porsiyonun küçültüp su miktarını artırmalıyız. Tatil döneminde tüketilen aşırı karbonhidrat kaynaklı besinler vücutta ödem oluşmasına sebebiyet gösterebilir, bunun için günde 2 fincan bitki çayı tüketmemiz bize yardımcı olacaktır” diye konuştu.


Yaz döneminde bozulan uyku düzeni ve yemek saatlerinin, vücudun biyolojik ritmini bozduğunu kaydeden Kaplan, tatil öncesi rutine dönmenin kilo vermeyi kolaylaştıracağını söyledi. Kaplan, “Özellikle 23.00-04.00 arasındaki uyku, kilo vermemizi sağlayan hormonların en aktif olduğu saatlerdir. Bunların yanında gün içerisinde aşırı hareketsizlik olmamız nedeniyle kendimize bir egzersiz programı hazırlamakta fayda var. Günde 40 dk yürüyüş yada egzersiz vücudumuz için yeterli olacaktır” dedi. Kaplan, kilo vermeyi hızlandırıcı püf noktalarını şöyle sıraladı:


“Her öğünde oluşturulacak tabakta her besin gurubundan bir besin yer almalı ve tüketilmelidir. Yetişkinler günde 2-3 porsiyon, çocuk, ergen, gebe ve emzikli kadınlar ise 3-4 porsiyona kadar süt ve süt tüketmelidir. Yetişkin, genç, ve çocuklar 2 porsiyon; gebe ve emzikliler ise 3 porsiyon et- yumurta- kurubaklagiller grubu tüketmelidir. Her öğünde 1-3 orta dilim tam tahılı ekmek veya tahıllardan 2-3 porsiyon yenilmesi yeterlidir. Günde en az 5 porsiyon taze meyve veya sebze tüketilmelidir. Günlük alınan meyve ve sebzenin en az iki porsiyonu yeşil yapraklı sebzelerden oluşmalıdır.”




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