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Yazar Buket Uzuner, ERÜ'de Söyleşi Yaptı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından Yazar Buket Uzuner’in katılımı ile “Bir Kayseri Romanı Olarak Hava ve İklim-Kurgu” konulu söyleşi ve imza günü düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından Yazar Buket Uzuner'in katılımı ile “Bir Kayseri Romanı Olarak Hava ve İklim-Kurgu” konulu söyleşi ve imza günü düzenlendi.


Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Kasım Özgen, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aktan, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Öztürk, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hülya Argunşah ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.


Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hülya Argunşah'ın açılış konuşmasının ardından Yazar Buket Uzuner, Selçuklu Hükümdarı 2. Kılıçarslan'ın kızı Gevher Nesibe Sultan'ın hayatını anlatan “Uyumsuz Defne Kaman'ın Maceraları Hava” kitabının yazım süreci ve içeriğini anlattı.


Söyleşinin ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Yazar Buket Uzuner'e plaket takdim etti. Etkinlik, Yazar Uzuner'in okuyucularına kitaplarını imzalamasının ardından sona erdi.

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