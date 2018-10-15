Yazar Yavuz Bülent Bakiler ERÜ'de öğrencilerle buluştu

Şair-Yazar Yavuz Bülent Bakiler, Erciyes Üniversitesi'nde ‘En Büyük Ayıbımız' konulu konferans ile öğrencilerle bir araya geldi.

ERÜ Hukuk Fakültesi tarafından İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan, Şair-Yazar Yavuz Bülent Bakiler ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Yavuz Bülent Bakiler, konferansında hayat tecrübelerini ve eserlerini anlattı.