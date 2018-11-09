Yazıcı: “Otomatik organ bağışı sistemine geçilmeli”

Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği Ömer Yazıcı, organ nakli bekleyen hastalar olarak, ‘Organ Nakli ve Doku Kanunu'nun güncellenmesini istediklerini ve gelişmiş ülkelerde olduğu gibi otomatik organ bağışı sistemine geçilmesi gerektiğini söyledi.

Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği üyeleri 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Dernek Başkanı Ömer Yazıcı, Türkiye'de 25 binin üzerinde organ nakli bekleyen hasta olduğunu, ancak organ bağışının istenen düzeyde gerçekleşmediğini belirtti.

“Türkiye'de 25 binin üzerinde organ bekleyen hasta var”

Söz konusu problemin önüne geçmenin en kestirme yönteminin, gelişmiş ülkelerde olduğu ‘otomatik organ bağışı sistemi'ne geçmek olduğunu kaydeden Yazıcı, şunları söyledi:

“1979'da yürürlüğe giren ‘Organ Nakli ve Doku Kanunu'nun değişmesi ve güncellenmesini istiyoruz. Bu kanun müracaata dayalı, gönüllülük yerine, otomatik organ bağışı şeklinde değişmeli. Yani bir kişi ölmeden önce aksini belirtmediği sürece tüm organlarını bağışlamış kabul edilse hem benim hem de benim gibi organ nakli bekleyen on binlerce insanın hayatı kurtulabilir. Pek çok gelişmiş ülkede otomatik organ bağışı uygulaması var. Bu, uzak bir hayal değil. Hastanelerde yatan milyonlarca bebek, yüzlerce makinesiz yaşamak isteyen çocuk, akşam ailesiyle beraber aynı masada oturup yemek yemek isteyen baba, kendi işlerini kendisi yapabilecek anne, yorulmadan ayakta durmak isteyen gençler gibi bekleyenlerin hayatı olmak için lütfen organlarımızı bağışlayalım. Ben haftanın üç günü boyunca makineye bağlı yaşıyorum ve kollarım iğne izleriyle dolu. Bunu yaşamayan bilemez. Bana ve benim gibi organ nakli bekleyen 25 bin kişiye yardım edin.”