Konuyla ilgili açıklama yapan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, “Yazıhüyük Belediyesinde bir süredir devam eden toplu iş sözleşmemiz sonuçlanarak imza altına alınmıştır. 1 yıllığına imza altına aldığımız sözleşmemizle üyelerimizin maaşlarına yüzde 20 oranın da zam yapılacaktır. Tatlarin Belediyemizde de anlaşmamız 3 yıllığına olmuştur. Sosyal haklarla birlikte ücret artışımız her yıl için ortalama yüzde 12 oranın da olacaktır” dedi.

Çelik açıklamasında Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar ve Tatlarin Belediye Başkanı Ferhat Adıyaman’a teşekkürler eden Başkan Çelik, “ Sendika olarak amacımız her zaman hem belediye hem de işçilerin menfaatlerini eşit oranda korumayı amaç edindik. Belediyelerimiz varsa çalışan arkadaşlarımız var çalışan arkadaşlarımız da var ise bizde varız. Aldığımız farkları işçilerimiz aileleriyle birlikte güle güle harcasınlar” diye konuştu.

Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar ise imza törenin de belediyenin imkânları nispetinde çalışanlarına en iyi zammı verdiklerini söyledi.

Tatlarin Belediye Başkanı Ferhat Adıyaman da, “İşçilerimiz yaz demeden, kış demeden halkımızın ferahı için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Aldıkları zammı aileleri ile birlikte huzur içinde harcasınlar” ifadelerini kullandı.