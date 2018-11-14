Yazılım sektörü Erciyes Teknopark'ta masaya yatırıldı

Erciyes Üniversitesi, Erciyes Teknopark, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri OSB, Kayseri Sanayi Odası işbirliği ve TÜBİTAK desteği ile Erciyes Teknopark'ta Yazılım Ar&Ge Proje Pazarı (YAPP 2018) etkinliği düzenlendi.

Ulusal çapta katılımın gerçekleştiği organizasyonla ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç şunları söyledi:

”Kayseri'deki geleneksel sanayi anlayışının, teknoloji tabanlı sanayiye dönüşümü için Erciyes Teknopark olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Her geçen gün baş döndüren bir hızla ilerleme kaydeden teknoloji ve yazılım uygulamaları hayatımızın vazgeçilmez unsurları haline dönüşmüş durumdadırlar. Özellikle yapay zeka alanında meydana gelen ilerleme, gelecek dünyanın, robotiğin, endüstri 4.0'ın kurgusunda önemli bir gelişim aracı olmuştur. Erciyes Teknopark olarak ülkemizin kalkınması ve dijital dönüşümü açısından da önemli katma değeri olan yazılım projeleri ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Yazılım çalışmalarını teşvik etmek, teknoloji tabanlı girişimciliğe katkıda bulunup yenilikçi fikirlerin sergilenebilmesi amacıyla düzenlediğimiz Erciyes Teknopark Yazılım Ar-Ge Proje Pazarı'na ulusal çapta birbirinden değerli 53 yazılım projesi başvurusu aldık. Proje yarışmamıza bilgi, iletişim, bilişim ve yazılım teknolojileri alanında çalışmalar yürüten akademisyen, öğrenci ve KOBİ'ler kendi geliştirdikleri Ar-Ge projeleri ile katılım gösterdiler. Alanında uzman akademisyenlerin ve girişimcilerin yer aldığı proje değerlendirme komitesinden elemeyi geçip Yazılım Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğimizde sergilenmeye layık bulunan toplam 19 proje bugün sergilendi."

Kılıç'ın konuşmasının ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Etkinlikte ayrıca, yapay zeka, iş zekası ve siber güvenlik konularında sektörün öncü isimlerinin panelist olarak yer aldığı paneller düzenlendi. Düzenlenen panellerde, konusunda uzman panelistler sektördeki son gelişmeleri ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.