'YBO'lar Geleceğe Umutla Bakıyor' Projesi Tomarza YBO'da Faaliyetlerine Başladı

Elif Aybike Büyükyılmaz ile Mustafa Eren'in hazırlamış olduğu 'YBO'lar Geleceğe Umutla Bakıyor' projesi kapsamındaki ilk atölye çalışmaları 13-14 Ekim 2018 tarihlerinde Tomarza Yatılı Bölge Ortaokulunda gerçekleştirildi.

Ajans Uzmanlarından Ümmühan YAMAK ve Enes Töken'in proje ekibinde rehber olarak destek verdiği projenin iki gün süren etkinliklerine Tomarza YBO'da okuyan 100'ün üzerinde öğrenci katılım sağladı. Konusunda uzman eğitmenler tarafından düzenlenen Zeka Oyunları, Robotik, Kodlama ve STEM atölyelerinde çocuklar; yeni oyunlar öğrendiler, okul bilgilerini pekiştirici faaliyetler yaptılar ve robot tasarlamanın ilk adımlarını attılar. Tomarza YBO Okul Müdürü Sezai Demircioğlu'nun ve öğretmen kadrosunun desteği ile her branştan 4 olmak üzere toplamda 8 değişik atölyeye katılım sağlayan öğrencilere çalışmalardan önce hazır bulunuşluklarını ölçmek üzere bir farkındalık testi uygulandı. Atölyelerin sonunda ise ilgi duydukları atölyeleri işaretledikleri bir anket uygulanarak tercih etme sebeplerini açıklamaları istendi. Proje kapsamında ortaya çıkan ürünlerin sergilenip ve turnuvaların gerçekleştirileceği büyük etkinliğe kadar; uygulanan atölye çalışmaları kapsamında okul yönetimince öğrencilere destek sağlanacak, faaliyetlere devam edilecek.

Hedef kitlesi dezavantajlı gruplar olan 'YBO'lar Geleceğe Umutla Bakıyor' projesi; yaratıcı düşünme, problem çözme kabiliyeti, üretkenlik gibi önemli becerilerin kazandırılmasını hedeflemektedir. Bilimsel ve toplumsal dönüşümü gerçekleştirmek için zaruri bir husus olan eğitimde yeni metodolojilerin uygulanması düşüncesinin tohumları bu proje ile Tomarza Yatılı Bölge Ortaokulunda atılmış oldu.