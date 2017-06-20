Yedek Lastikten Kaçak Sigara Çıktı

Sigara kaçakçısının bazı sigaraları yedek lastiğe gizlediği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Erdek Caddesi’nde çalışma yaptığı öğrenildi. Yapılan çalışmalarda M.B.’nin kullandığı bir aracın durdurularak arama yapıldığı bildirildi.

Yapılan aramalarda 4 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirilirken, sigaralardan bir kısmının yedek lastiğe gizlendiği ortaya çıktı.

Yetkililer, gözaltına alınan M.B. hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.