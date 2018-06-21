Yemliha halkı yoluna kavuşuyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yemliha Yolu’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. 6 metre genişliğindeki yıpranış yolu 10 metreye çıkararak yenileyen Büyükşehir Belediyesi, yolu en kısa sürede tamamlamak için büyük bir hızla çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yemliha Yolu’nda yapılan çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi aldı.

İnşaat sezonunun başlamasından bu yana şehrin her yerinde yatırım ve hizmete devam ettiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ramazan ayında da hız kesmeden çalıştıklarını söyledi. Yamula yolunu standartlara uygun hale getireceklerini ifade eden Başkan Çelik, “Yamula’ya bir sözümüz vardı. Yaklaşık 25 yıl önce yapılan yolu yenileme sözü vermiştik. 6 metre genişliğindeki yıpranmış yolu geometrisini düzelterek 10 metre genişliğinde standartlara uygun hale getireceğiz ve şehir merkezindeki sıcak asfalt kalitesinde yenileyeceğiz. Şu an mevcut asfaltı kaldırıyor, yolun altyapısını yeniliyoruz. Daha sonra asfaltını dökerek yolu Yamulalı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Son 4 sene içinde Yamula’nın içinde 40 km’den fazla asfalt yaptık. 150 bin metrekareden fazla kilitli parke döşedik. Yamulalı hemşehrilerimizin ayağını çamura bastırmıyoruz. Şimdi de 7 kilometrelik 10 metre genişliğindeki yolu Yamula’ya kazandırıyoruz” dedi.

Yemliha Mahallesi Muhtarı Mehmet Adanalı da Yamulalılar adına Başkan Çelik’e teşekkür etti ve “Allah belediyemizden razı olsun” ifadelerini kullandı.