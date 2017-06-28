Yeni Anadolu Lisesinin İsmi ’Mehmet Akif İnan’ Olacak

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında, eğitime başlayacak “Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi ” ilk yıl 204 öğrenci alacak.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı” İlimize yeni bir anadolu lisesi daha kazandırdık. Bunun ismi de çok önemli. okullarımıza tanınmış düşünce insanlarının isimlerini veriyoruz. Bu doğrultuda, Mehmet Akif İnan gibi çok değerli eğitimci yazar bir insanın ismini veriyoruz. Onunda hayalinde iyi nesiller yetiştirmek vardı. Onun için hep fazilet mücadelesi yaptı. Mehmet Akif İnan merhumun adını taşıyacak olan okulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Önemli olan iyi nesiler yetiştirmektir. İnşallah buradan da güzel nesiller yetişecek. Çünkü Mehmet Akif İnan edep timsali ve kendisini edeple yoğuran bir insandı. Milli eğitimine Mehmet Akif İnan’ın katkıları hiçbir zaman unutulmaz. " dedi.”

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ayrıca yine Kocasinan ilçesinde bulunan Sümer Lisesinin 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Sümer Lisesi kademeli olarak, Sümer Fen Lisesi olacağını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı “İlimizde ihtiyaca binaen Sümer Lisemiz kademeli olarak fen lisesine dönüşecek. 2017-2018 Eğitim-öğretim yılında 4 şube açarak 120 öğrenci alınacak. İlimizde eğitimin kalitesinin üst seviyelere çıkması için büyük bir çaba içerisindeyiz. Bizlere bu çalışmamızda desteklerini esirgemeyen Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye ,Valimiz Sayın Süleyman Kamçıya, Milletvekillerimize ve Belediye başkanlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederim.” diyerek sözlerini tamamladı.