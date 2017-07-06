Yeni Doğan Mahallesi Cumartesi Pazarı Yeni Yerine Taşınıyor

Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Cumartesi pazarı belediye tarafından yapılan yeni yerine taşınarak daha nitelikli ve işlevsel hale getirilecek.

Yeni pazar yerinde ekiplerce yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Talas Belediyesi olarak yaz döneminde yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle asfalt kilit parke peyzaj düzenlemesi ile birlikte parklar yeni oyun gruplarının yanında pazar yerleri ile ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Pazarcılar Odası ve esnaflarla bir araya gelerek görüştük. Buradaki arsayı pazaryeri olarak tahsis ettik. Bilindiği üzere Cumartesi Pazarı Yenidoğan Mahallesi’nde cadde üzerinde kuruluyor ve caddenin bulunduğu yerde ambulans ve itfaiye araçlarımızın ulaşım sorunu ile birlikte vatandaşların evlerine giriş çıkışlarında da sorun oluşturuyordu. Yeni pazar yerinin canlı, hareketli, kolay ve renk katacağını söyleyebiliriz. Böylelikle cumartesi pazarını daha nitelikli bir alana taşıyoruz. Şu anda son çalışmaları son rötuşları yapılıyor. Önümüzdeki günlerde hizmete açacağımız pazarın hem Kayseri’ye hem de Talas’a renk katacağını düşünüyorum. Bu alanda Cumartesi Pazarının haricinde farklı etkinlikler yapmayı da planlıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Talas genelinde başta merkez mahallelerde çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:

“Mevlana, Bahçelievler ve Yenidoğan Mahallelerimiz olmak üzere diğer tüm mahallelerimizde de yaya yolu, kilit parke ve asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda kırsal mahallelerimizde de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu faaliyetlerimiz yaz boyu yoğun olarak devam edecek ve yaz sonunda daha güzel bir Talas’a kavuşmuş olacağız.”

Alanda çalışma yapan işçilerin çay ikramını da kabul eden ve onlarla sohbet eden Başkan Palancıoğlu, işçilere dondurma ikramında da bulundu.