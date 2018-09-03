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03 Eylül 2018 13:31

Yeni Eğitim Yılında ERÜ’ye 8 bin 749, Kayseri Üniversitesi’ne ise 2 bin 558 Öğrenci Kayıt Yaptıracak

Erciyes Üniversitesi ile Kayseri Üniversitesi’nde öğrenci kayıtları başladı.

Yeni Eğitim Yılında ERÜ’ye 8 bin 749, Kayseri Üniversitesi’ne ise 2 bin 558 Öğrenci Kayıt Yaptıracak

03 Eylül 2018 13:31

Yeni Eğitim-Öğretim yılında Erciyes Üniversitesi’ne 8 bin 749, Kayseri Üniversitesi’ne ise 2 bin 558 öğrenci kayıt yaptıracak.


2018 YKS sonuçlarına göre E-Devlet sistemi üzerinden üniversitelere kayıt işlemleri bugün tarihi itibari ile başladı. 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek üniversite kayıtlarında YKS sonuçları ile Erciyes Üniversitesi’ne yerleşen 8 bin 749 ve Kayseri Üniversitesi’ne yerleşen 2 bin 558 öğrencinin kayıt işlemleri başladı. Erciyes Üniversitesi’ne yapılacak kayıtlarda en çok kontenjan bin 438 öğrenci ile Mühendislik Fakültesinin olurken, en az öğrenci kontenjanı 82 kişi ile Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu oluşturdu.


Kayseri Üniversitesi’nde ise en çok kontenjan 856 öğrenciyle Kayseri Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, en az öğrenci kontenjanı da 68 öğrenci ile Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu’nda yer aldı.




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