‘Yeni Kocasinan’ İçin Kırsal Mahallerde Hizmet Atağı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, alt yapı, üst yapı, yol, kaldırım, çevre düzenlemesi ve sosyal tesis gibi çalışmalarla kırsal mahalleleri de cazibe merkezi haline getirerek, ‘Yeni Kocasinan’ı şekillendiriyoruz” dedi.

Kırsalda yaptığı hizmet atağıyla dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye, değiştirmeye devam ettiklerini vurguladı. İlçede bulunan tüm mahallelere hizmet ulaştırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Mahallelerimize vatandaşlarımızın beklentileri neticesinde proje ve hizmetler üretiyoruz. Kocasinan olarak; 156 bin hektar alan üzerinde yaklaşık 400 bin nüfuslu, şehir merkezinin en büyük ilçesiyiz. Bu kapsamda ilçe sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu bağlamda daha güzel Kocasinan için hangi mahallemizde ne sorun varsa orada yapılması gereken konularda çözümler üretiyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile mahallelerimiz daha da değerleniyor ve daha da kıymetli hale geliyor. Mahallelerimize ihtiyaç duyulan diğer hizmetleri de program dahilinde yapacağız” ifadelerini kullandı.

“KIRSAL MAHALLELERDE HİZMET REKORU KIRIYORUZ”

Yapılan yatırımlar ve yapılacak projelerle mahallelerin çehresinin değişeceğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “‘Yeni Kocasinan’ı hızlı bir şekilde oluşturuyoruz. Bu kapsamda kırsal mahallelerde 2018 yılının ilk 8 ayında 50 kilometre stabilize yol yapıldı. Yolun alt yapısıyla birlikte asfalt serimi gerçekleştirildi. Yol ve derelerde su geçişini sağlamak amacıyla muhtelif mahallelerde koruge boru döşendi. Sulama sistemiyle birlikte mahallelerimizdeki toprakların verimi daha da arttı ve daha da güzellikler elde edildi. Yaya ve kaldırım yollarında toplam 6 bin metrekare kilit parke çalışması oldu. Okullar, sağlık ocakları ve mezarlıklar başta olmak üzere kamu binalarının bakım, onarım ve temizlik işlerini gerçekleştirdik. Cami ve okul gibi ihtiyaç duyulan yerlerde istinat duvarları ve çevre düzenlemeleri yaptık. Birçok mahallemize taziye evi kazandırdık. Bu çalışmalarımız rutin olarak devam etmektedir. İnşallah kırsal mahallelerimizin güzellikleri daha da artacak ve değerine değer katmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“KIRSALIN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTİYORUZ”

Başkan Çolakbayrakdar, bölgede yeni yaşam alanları oluşturarak, kırsalın yaşam kalitesini yükselttiklerini belirterek, “Hizmetler neticesinde ilçemiz, hızlı bir şekilde büyüyor ve gelişiyor. Yatırımlarımızla Kocasinan daha da güzelleşecek ve yenilenecek. Hep söylediğim gibi; ‘Yeni Kayseri Kocasinan’da kurulacak, Kocasinan Kayseri’nin yeni yüzü olacak’” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, gece-gündüz demeden Kocasinan’ın dört bir yanında çalışmaların yoğun bir şekilde devam edeceğini sözlerine ekledi.