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09 Temmuz 2017 15:30

Yeni Kocasinan için köhne yapılan birer birer yıkılıyor

Kocasinan Belediyesi, Erkilet Bulvarı yolunu genişletme çalışmaları kapsamında köhne yapıları, dükkan ve meskenleri yıktı.

Yeni Kocasinan için köhne yapılan birer birer yıkılıyor

09 Temmuz 2017 15:30

Vatandaşların rızası alınarak yıkılan eski yerlerin yerine daha konforlu ve daha geniş bir yol kazandıracak olan Kocasinan Belediyesi, bulvarın trafiğini daha da rahatlatacak olan 50 metre genişliğinde bir yol yapacak.


Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, esnafın ve vatandaşların rızası alınarak kamulaştırılan eski yerlerin yıkıldığına dikkat çekerek, “Yeni Kocasinan’ı oluşturmak için mahallelerde kentsel dönüşüm, kaldırım, park yapımı, yol açma, yenileme ve genişletme çalışmalarına hız vererek, hizmet atağını sürdürüyoruz. Mahalle sakinlerimizin hak etmiş oldukları hizmetleri yerine getirebilmek için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Bu çerçevede, yolu genişletmek için İmar ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Yeşil Mahalle’de Erkilet Bulvarı tarafındaki dükkan ve meskenler yıkıldı. Kanun bize yetkiyi verse de bu zamana kadar olduğu gibi bugün de vatandaşımızın rızasını alarak, dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz. Eğer ki o bölgede yaşayan vatandaşımız mutlu ve huzurluysa o bizim memnuniyetimizdir. Çalışmalar neticesinde yol genişliğinin 50 metre olmasını sağlayacağız. Hemşehrilerim, en kısa zamanda buradaki değişimi ve dönüşümü görecek. Çalışmalar tamamlandığında Yeşil Mahallemiz daha güzel görünüme ve daha konforlu yollara kavuşacak. Şimdiden yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesini sağlayacaklarını sözlerine ekledi.




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