Yeni Kocasinan'a yatırım fırsatı

Yeni Kocasinan'a önemli bir yatırım olarak görülen taşınmazların satışına dair ihaleler gerçekleştirildi. ‘Hayırlı olsun' dilekleriyle ihaleyi açan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın yeni yatırımlar ve dönüşüm için cezbeden bir ilçe olduğunu vurguladı.

İhaleler, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde Meclis salonunda gerçekleştirildi. Encümen huzurunda açık arttırma ve kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde, Oruç Reis Mahallesi'nde 1 adet akaryakıt istasyon alanı, Seyrani Mahallesi'nde 2 adet ticaret ve konut alanı, Pervane Mahallesi'nde 1 adet ticaret ve konut alanı ile 1 adet konut alanı, Sümer Mahallesi'nde 1 adet ticaret alanı ve Ziya Gökalp Mahallesi'nde 1 adet konut alanı olmak üzere toplam 7 adet taşınmaz satışa sunuldu. İhalede gerçek ve tüzel kişi olmak üzere çok sayıda katılımcı hazır bulundu. ‘Hayırlı olsun' dilekleriyle ihaleyi açan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın yeni yatırımlar ve dönüşüm için cezbeden bir ilçe olduğunu vurgulayarak, yatırım yapan herkesin kazançlı çıkacağını söyledi. Yapılan hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin artması ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesi için gayret ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Bölgemizin ve şehrimizin kalkınması, Kocasinanımızın daha da güzelleşmesi için gayret gösteriyoruz. Yaptığımız hizmetlerle ‘Yeni Kayseri, Kocasinan'da kurulacak. Kocasinan, Kayseri'nin yeni yüzü olacak.' Biz bu vizyonla daha modern ve daha yaşanabilir bir ilçe sunmak için gece-gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazı alan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar ile katılımcılar arasında zaman zaman tatlı pazarlıkların da yaşandığı ihaleler, renkli görüntülere sahne oldu.

Kocasinan Belediyesi taşınmaz ihalesinden toplam 13 milyon 760 bin lira gelir elde etti. Ayrıca Oruç Reis Mahallesi'nde 1 adet akaryakıt istasyon alanı, Seyrani Mahallesi'nde 1 adet ticaret ve konut alanı, Pervane Mahallesi'nde 1 adet konut alanı ile Ziya Gökalp Mahallesi'nde 1 adet konut alanı satışı ise pazarlığa bırakıldı.