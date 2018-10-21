Yeni parklarıyla Kocasinan'ın çehresi değişiyor

Yenilikçi belediyecilik hizmetlerinin merkezinde yer alan Kocasinan Belediyesi, Kayseri'nin sosyal yaşamına renk katan daha konforlu parklar kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yakut Mahallesi'ne yapımı devam eden park çalışmalarını inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede çalışmalar tamamlandığında Kocasinan'ın çehresinin tamamen değişeceğini vurguladı.

İlçe genelinde mevcut parkları yenilerken, bir yandan da bölgeye yeni nesil parklar kazandıran Kocasinan Belediyesi, mevsim itibariyle park ve yeşil alan çalışmalarını hızlandırdı. Bu çerçevede Yakut Mahallesi'nde park çalışmalarını takıp eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil ve daha konforlu Kocasinan için gece-gündüz durmadan çalıştıklarını belirtti. İlçe genelinde fiziki mekanların daha güzel olmasına büyük önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Yakut Mahallesi Akmescit caddesindeki asfaltlama çalışmaları geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Ardından da çevre düzenlemesi ve park yapım çalışmaları başladı. İnşallah en kısa sürede bu çalışmaları tamamlayarak, hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Yakut Mahallemizde olduğu gibi diğer mahallelerimizde de çalışmaları hızlı bir şekilde yaparak, sene sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Yapılan çalışmaların bölge sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan'ı geleceğe hazırlamak için mahalle mahalle, sokak sokak ve her bir cadde de çalışmalarımız devam edecek” diye sözlerini noktaladı.

Başkan Çolakbayrakdar, inceleme sırasında yoğun ilgisiyle karşılaştığı mahalle sakinleriyle keyifli sohbetlere imza attı.