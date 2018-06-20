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20 Haziran 2018 09:38

Yeniden Keşfet projesinin yılsonu faaliyeti yapıldı

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocasinan Belediyesi’nin ortaklaşa yaptığı Yeniden Keşfet projesinin yıl sonu faaliyet programı yapıldı.

Yeniden Keşfet projesinin yılsonu faaliyeti yapıldı

20 Haziran 2018 09:38


Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, sağlıklı, güçlü ve verimli bir gençliğin çağdaş bir toplumun olmazsa olmazlarından olduğunu belirtti. Projenin genel amacının öğrencilerin eğitiminde yer alan ‘Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi’ derslerine hak ettiği değeri kazandırmak olduğunu vurgulayan Yaşar Öztürk, “ Okullarımızda yepyeni bir bakış açısı ile bu derslere ayrı bir yaklaşım sağlamaktır. Projemizin başlangıcı 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı olup bitiş tarihi de 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı sonu olarak belirlenmiştir. Çalışmalarımız, ilk yıl itibari ile yoğun ve verimli bir şekilde devam etmiştir. Projemiz ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla da bir resim sergisi ve Türk Sanat Müziği- Türk Halk Müziği konseri düzenlenmiştir” dedi.


Etkinlik Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği konserleriyle son buldu.




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