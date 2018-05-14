Yenikapı’daki festivalde Kayseri’de yer aldı

’sü İstanbul Yenikapı’da yapıldı. Festivale katılan Kayseri Büyükşehir Belediyesi çadırını Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan da ziyaret etti.

Yenikapı’da gerçekleştirilen Etnospor Kültür Festivali’nde 5 gün boyunca Orta Asya’dan Anadolu’ya, Türk dünyasının spor ve sanatları ziyaretçilerle buluştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi de kurduğu çadırla festivalde yer aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin çadırını ziyaret eden Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan çadırda sergilenen Selçuklu döneminden kalma 800 yıllık okçu yüzükleri ve Osmanlı döneminden kalma dolma tüfek, yatağan ve 180 yıllık Osmanlı sancağını çok beğendiğini belirtti. Erdoğan, tarihimizin en güzel şekliyle yaşatılması nedeniyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik etti.