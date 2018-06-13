Yenilenen Kocasinan için 24 saat asfalt çalışması

Yeni asfalt plentiyle ilçe genelinde bozuk yol, kaldırımsız cadde ve sokak bırakmamak için çalışan Kocasinan Belediyesi, pek çok mahallede asfalt ve kaldırım yenilemesi gerçekleştiriyor. Hizmet atağını sürdüren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin farklı mahallelerde eş zamanlı olarak çalışmaya devam ettiğini vurguladı. Kocasinan’a daha iyi ve daha kaliteli hizmet için gece-gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Havaların ısınmasıyla birlikte Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yenileme çalışması kapsamında birçok cadde ve sokakta değişim ve dönüşüm devam ediyor. Bu çerçevede Erkilet Osmangazi Mahallesi’nde yaklaşık 400 metre yola bin ton temel malzeme kullanıldı. Çalışmalar sonunda mahallemiz Kayseri’ye ve Kocasinan’a yakışır bir hale gelecek. İlçemizde ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak yüksek standartlarda yol ve kaldırımları hizmete sunmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Bütün gayretimiz vatandaşlarımıza daha rahat ve daha konforlu bir Kocasinan sunmak içindir” diye noktaladı.