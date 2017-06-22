Yenilikçi belediyeden dev sosyal market hizmeti

Başkan Çolakbayrakdar, henüz açılışı yapılmadığı halde bayram öncesi aktif hale gelen Sosyal Market’ten Kocasinan Bölgesinde yaşamını sürdüren ve bazı kriterlere göre belirlenen vatandaşların giyim ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, sosyal market için Kocasinan Gönüllülerinin de dost elini beklediklerini belirtti.

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde Kocasinan Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı’nın katkılarıyla kurulan markette son hazırlıkları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kaymakam Ali Candan’a işleyiş hakkında bilgi aktardı. Çevreye ve insana verdiği değerle örnek projelere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyeciliğin her alanında, belediyenin şefkat elini yansıttıklarını vurguladı.

Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, projeyi çok beğendiğini dile getirerek, “İhtiyaç sahibi olan vatandaşların bayramlıkları ve diğer ihtiyaçları karşılanıyor. Bir nebze de olsa katkıda bulunmak isteyen Kocasinan gönüllüleri ve Kayserili hayırsever vatandaşlarımızın belediyeye müracaat etmeleri yeterli olacaktır” diye konuştu.

Sosyal Market projesi ile belediyenin daha çok ihtiyaç sahibine ulaşabileceğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar ise, “Kocasinan sınırları içerisinde tespit edilmiş ailelerin ihtiyaçlarına bütçe imkanlarımız nispetinde yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. Şuanda giyim üzerine olan marketimizi; ileriki dönemlerde gerek gıda, gerekse ev eşyaları noktasında büyük bir market haline getirmek için gayret ediyoruz. ‘Kocasinan Gönüllüsü’ adı altındaki tüm hayırseverlerimizle el birliği halinde ihtiyaç sahiplerine yardım edeceğiz. Bu proje; veren elin, alan elden hiçbir şekilde haberi olmadan, birlik ve beraberlik içerisinde duyguları ortaklaşa paylaşarak yürüteceğimiz bir projedir. ‘Kocasinan Gönüllüsü’ esası şeklinde yardımlar bütün şehre hakim olacak. Katkılarından dolayı Sayın Kaymakamımıza ve bize destek olacak bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ‘İnsan Odaklı Hizmet’ ve ‘Halka hizmet; Hakka hizmet’ anlayışıyla hareket ederek dar gelirli ailelere gıda ve giyim başta olmak üzere pek çok konuda yardımcı olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, proje ile belirlenen ailelere, nüfus sayılarına ve gereksinimlerine göre sosyal kart verilecek. Bu karta sahip olan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Giyim üzerine olan market, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine dev bir mağazada ücretsiz alışveriş keyfi yaşatacak.