Yeşilhisar Eğitim Bir-Sen İşyeri Temsilcileri ile Buluştu

Toplantıya Yeşilhisar'daki tüm okulların iş yeri temsilcileri ve Yeşilhisar ilçe yönetimi katıldı.

Toplantıda Eğitim Bir-Sen Yeşilhisar Temsilcisi Özay Besim, Birlik ve beraberliği pekiştirme en büyük arzumuzdur, öğretmenlerin ve tüm eğitim çalışanların itibar ve saygınlığını en üst düzeye çıkarmak bu birlik ve beraberliğin sonucunda ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Toplantıda iş yeri temsilcileri eğitim gündemli istişare toplantılarının kaliteyi artırma adına çok önemli olduğunu, çocuklarımızın ve ilçemizdeki eğitimcilerin daha nitelikli çalışmalar yapmaları için planlı hareket etmenin önemi üzerinde durdular. Önümüzdeki dönemle ilgili yol haritası oluşturuldu. Yapılacak çalışmalar, üyelere yönelik çalışmalar Yeşilhisar'ın eğitim standartlarının yükseltilmesine yönelik yapılabilecek katkılar, Yeşilhisar'ın tanıtımına yönelik çalışmalar şeklinde üç ana başlık altında planlandı.

Toplantıya, Yeşilhisar ilçe temsilcisi Özay Besim, Yönetim kurulu üyeleri Selahattin Çimen, Mehmet Özdal, Abdullah Burgu, Emin Bolat, Yakup Güçlütürk, Yakup Erdoğan ve iş yeri temsilcileri katıldı.