Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Göreve Başladı

Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı görevine başladı.

25 yatak kapasiteli Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesinde yakın zamanda diyaliz ünitesinin açılışı gerçekleşmişti. Bu hizmetin ardından hastanede çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının göreve başlaması ile Yeşilhisar ilçesi yeni bir hizmete daha kavuşmuş oldu.Yeşilhisar halkına ve çevresindeki mevsimsel tarım işçisi olarak gelen vatandaşlara hizmet verecek olan çocuk polikliniği hafta içi her gün poliklinik hizmeti verecek. Böylece, gerektiğinde hastaneye yatış hizmeti verilerek Yeşilhisar halkının çocuklarını muayene ve tedavi ettirmek için il merkezine gitmelerine ihtiyaç kalmadı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Uzm. Dr. Selçuk Varol, İstanbul'daki mecburi hizmetinin bitmesinin ardından kendi isteğiyle kurum içi atama ile Yeşilhisar ilçesine atandı ve göreve başladı. Varol, memleketine döndüğü ve Yeşilhisar'da göreve başladığı için heyecanlı ve mutlu olduğunu belirtti.

İlçe sakinleri ise Yeşilhisar'a çocuk polikliniği açılmasından dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

Yeşilhisar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Taner Şahin de, “Yeşilhisar'ımızın önemli bir ihtiyacı olan Çocuk Hastalıkları Uzmanımız sayın Selçuk Varol ilçemizdeki görevine atama sonucu başlamıştır. Bundan sonra haftanın beş günü poliklinik hizmeti verecek olup hastalarımızın merkeze gitmesine gerek kalmayacaktır. Yeşilhisar halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.