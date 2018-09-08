Yeşilhisar’da diyaliz ünitesi açıldı

Açılışa, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdülkadir Akdeniz, İl Sağlık Müdürlüğü idarecileri, Yeşilhisar İlçe protokolü, İlçe parti ve oda temsilcileri, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, “Öncelikli olarak Allah’a hamd ediyorum, memleketime hizmet etme bahtiyarlığındayım. Gerçekten şu ortamda görüyoruz ki kamu kurumlarıyla siyasi erkiyle yerel yönetimleri ve hayırseveriyle tam bir birliktelik ortamı içerisindeyiz. Bu hizmette yol gösteren başta vekilimiz Sayın İsmail Tamer’e, Belediye Başkanımız Abdulkadir Akdeniz’e ve değerli hayırseverimiz Ömer Kılıç’a huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, “Türkiye sağlık açısından önemli bir yere geldi. İşte buradaki bu diyaliz merkezimizde bunun eseri. Ülkemizde gelişen sağlığın yansımalarını bu gibi tesislerle görmekteyiz. Bizler görevimizi yapıyoruz. Bu eserleri görüp gurur duymamak elde değil. Sizler çok daha iyilerine layıksınız bizlerin görevi sağlık hizmetlerini eksiksiz sizlerin ayağına getirmek” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi ve ünitenin açılışı gerçekleştirildi.