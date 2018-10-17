Yeşilhisar'da kaza: 2 yaralı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tır yan yattı. Kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesine bağlı Araplı rampasında meydana gelen trafik kazasında otomobil yüklü tır direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yattı. Meydana gelen kazada, tırın üstünde bulunan ve devrilen araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, kazada 41 yaşındaki A.E.O. ile 38 yaşındaki F.Ü.'nün yaralandığını, kaza ile ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.