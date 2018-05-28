Yeterli D vitamini MS riskini 2 kat düşürebiliyor

Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, D vitaminin MS hastalığı üzerine etkileri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Çoğunlukla genç erişkin çağda ortaya çıkan MS bugün dünyada yaklaşık 2.3 milyon insanı etkileyen bir sorun. Beyinde etkilenen bölgeye göre belirtiler kişiye göre farklılaşabiliyor. Erken dönemde tedavi edilmemesi durumunda yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilemesi MS’in önemini de artırıyor. Özellikle son 10 yılda MS’in tedavisine yönelik umut verici gelişmeler olmakla birlikte hastalıkla yaşayanlar için atakları önleyebilmek de son derece önem taşıyor. Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, son yıllarda yürütülen bilimsel çalışmaların yeterli düzeyde D vitamininin bağışıklık sistemini düzenleyerek, MS hastalarında faydalı etkiler gösterdiğini söylüyor. Ataklarının sayısıyla birlikte şiddetinde de azalma oluyor. Yapılan birkaç çalışmada uygun dozlarda D vitamini alımının MS riskini de iki kat azalttığının gösterildiğini anlatan Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, “Çocuklarda yeterli D vitamini takviyesinin uzun dönem MS’ten koruyucu etkisi olabileceği düşünülüyor” diyor.

Belirtiler kişiden kişiye değişiyor

MS’in başlangıç aşamasında nörolojik bulguların bazı hastalarda kendiliğinden düzelmesi hekime başvuruyu dolayısıyla erten tanıyı geciktiriyor. Hastalığın belirtilerinin ve şiddetinin de kişiden kişiye değiştiğini hatırlatan Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, MS’li hastalarda ortaya çıkan bulgular konusunda şu bilgileri veriyor: “Vücudun bir tarafındaki kol ve bacakta veya her iki bacakta birden uyuşukluk, karıncalanma, iğnelenme, güç kaybı, spazm, kas sertliği, kramp, görme kaybı, çift görme, idrar kaçırma ve idrar aciliyeti, konuşma bozukluğu, cinsel fonksiyon bozuklukları, denge kaybı, yorgunluk, depresyon görülebiliyor.

D vitamini MS tedavisine önemli etki sağlıyor

MS ve D vitamini ilişkisiyle ilgili bilimsel çalışmalar hala devam ediyor. Elde edilen bilgilere göre, D vitamini eksikliği MS’teki nüks oranlarını da artıyor. Hastalarda sıklıkla D vitamini eksikliğine rastlandığını hatırlatan Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu sözlerine şöyle devam ediyor: “Özellikle, atak tedavisi için kullanılan ilaçlar, hastaların fiziksel engelliliğe bağlı daha az hareketli yaşam sürmeleri, günlerinin çoğunu kapalı ortamlarda geçirmeleri ya da güneşten yeterince faydalanamamaları bu duruma neden olarak gösteriliyor. Bununla beraber yeterli düzeyde D vitamininin bağışıklık sistemini düzenleyerek MS hastaları üzerindeki olumlu etkiler gösterdiğine dair bilimsel çalışmalar da bulunuyor.”

D vitamini depolarken bunlara dikkat!

MS hastalığında D vitamini faydaları bilinmekle birlikte, diğer taraftan hastaların sıcağa maruz kalmaları ve vücut ısısının yükselmesine bağlı atak geçirmelerini tetikleyebiliyor. Dolayısıyla, D vitamini ihtiyacı karşılanırken hastalığın ilerleme riski de ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle MS hastalarının güneşten yararlanırken dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu şu önerilerde bulunuyor: “Öncelikle güneş ışınlarının daha eğik geldiği sabah 10 ve öğleden sonra 16’dan sonraki saatler tercih edilmeli. Güneşlenme süresi de 20-30 dakikadan uzun olmamalı. Bununla birlikte, kafa, boyun ve omurilik bölgesine direk güneş ışınlarının gelmemesine dikkat edilmeli. MS hastalarının tüm vücudun değil, yalnızca kol ve bacakların güneşlenmesi bile yeterli olabiliyor.”

Düzenli ve sağlıklı yaşam, atakların önüne geçiyor

MS ataklarını kontrol etmenin en önemli yolunun atakları önleyici tedavilerin düzenli olarak uygulanması olduğuna işaret eden Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu “Hastalar MS ataklarını tetiklemeden, yaz aylarında yeterince D vitamini depolayabilir. Ayrıca düzenli uyumak, az yağlı ve sebze yönünden zengin beslenmek, yaş grubu ve fizikse uygunluğa göre spor yapmak, stresten kaçınmak, sigara içmemek ve düzenli doktor kontrolü de ataklardan korunmada önem taşıyor. Ayrıca ilaç olarak alınacak D vitamininin doktorun önerdiği dozlarda kullanılması önemlidir” diyor.