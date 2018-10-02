Yetişkinler için hayatboyu öğrenme programı düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Avrupa'da yetişkin eğitimi veren tüm kurum ve kuruluşları çevrimiçi bir platformda buluşturmayı amaçlayan ve Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen EPALE Projesi(Electronic Platform for Adult Learning in Europe) hakkında Kayseri'de bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kentte bir otelde düzenlenen toplantıda eğitimcilere EPALE eğitimi verildi. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenleri ve Halk Eğitim birimi eğitimcileri ve sektör idarecilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. İbrahim Ethem Bilici de EPALE'in bu ayki gündem konusu olan medya okuryazarlığı konusunda eğitim verdi. Katılımcılar çok yararlı bilgiler aldıklarını ve bu tür toplantıların devamını beklediklerini belirttiler.

EPALE nedir?

MEB/Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülmekte olan EPALE projesi, yetişkinlerin de hayat boyu öğrenme süreçlerinde uluslararası işbirliği ve bilgi paylaşımıyla yetişkin eğitimi veren kurum ve kuruluşları ortak bir platformda buluşturarak paylaşılan bilgi, belge ve iyi örnek uygulamaları ile kurumların birbirinden öğrenmelerini desteklemektir.

Resmî olarak 15 Nisan 2015'te Brüksel'de düzenlenen açılış etkinliğiyle yürürlüğe konulan EPALE'nin, Türkiye'deki ilk dönem uygulaması 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 arasında yapılmış ve başarıyla tamamlanmıştır. Projenin ikinci dönem uygulaması 1 Ocak 2017'de başlamış ve 31 Aralık 2018'de sona erecektir. Projenin bugüne kadarki döneminde; yapılan bilgilendirme toplantıları, ulusal konferans ve çalıştaylar, uzaktan eğitim içerikleri, paydaşlarla yuvarlak masa toplantıları ile kayıtlı kullanıcı sayısı 5 binin üzerine çıkmıştır. Projenin üçüncü dönemi ise 1 Ocak 2019 tarihinde başlayacaktır.