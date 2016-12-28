“Yılbaşı gecesi porsiyon kontrolüne dikkat edin”

Acıbadem Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Esra Kula yılbaşı beslenmesi hakkında vatandaşları uyardı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Esra Kula, bütün gün hiçbir şey yemeyip akşama saklamak, akşam boyunca türlü kalorili şeylerden tüketmek hem sağlığın bozulmasına neden olduğunu söyledi. Kula, “2016’nın son gecesi kutlamalar, dostlarla keyifli sohbetler, lezzetli yemeklerle donatılmış sofralar bizi bekliyor olacak. Bir geceliğine olsun bütün sıkıntıları bir kenara bırakıp, yeni başlangıçlar ve umutlar içinde sevdiklerimizle bir arada olacağız. Ve elbette midemizi akşam için hazırlanan ziyafete saklayacağız. İşte o gün yaptığımız en büyük yanlışlardan biri. Gün içinde öğünler atlanmamalı ve hafif yiyecekler tüketerek akşama kadar aç kalınmamalı. Yılbaşı akşamı ister evde ister dışarıda yemekli kutlama yapacakların öncelikle porsiyon kontrolüne dikkat etmesi gerekiyor. Yılbaşı menülerinin olmazsa olmazlarından sayılan hindi, düşük yağlı ve proteini yüksek olması nedeniyle iyi bir tercih. Ancak yanında pilav, yağlı mezeler, kızartmalar ve gazlı içecekler tavsiye etmiyoruz. Bunların yerine, hindinin yanında salata ve yağsız yoğurt tercih edebilirsiniz. ‘Yemeğin ardından tatlısız olmaz’ diyenlerdenseniz, yemek sonrası ağır tatlılar yerine hafif sütlü tatlılar veya az şekerli kabak tatlısı, kaymaksız ayva veya armut tatlısı gibi meyveli tatlılar tüketebilirsiniz. Kuruyemiş ve meyveye gelince, orada bir es verin. Porsiyonlarınıza dikkat ederek aşırı tüketimden kaçının. Gecenin ilerleyen saatlerinde bu tür atıştırmalıkları keserek, sade maden suyu, şekersiz kahve, çay gibi içeceklerle vücudun sıvı ve mineral ihtiyacını karşılayın” ifadelerini kullandı.

Ertesi günkü beslenme şekli, bir önceki gece yapılan kaçamakların telafisi ve metabolizmanın normale dönmesi açısından çok önemli olduğunun altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Esra Kula, “Yılbaşı sabahı kahvaltıdan önce birkaç kuru meyve tüketebilir, metabolizmanızı canlandırmak için yeşil çay içebilirsiniz. Ağır bir kahvaltıdan (yağlı ve tuzlu yiyecekler) kaçınılması ve ara öğünlerde az yağlı süt ve yoğurt tercih edilmesi gerekiyor. Kabak, havuç, soğan, patates gibi sebzeleri haşlayıp blenderdan geçirdikten sonra sevilen baharatlar eklenerek gün boyu içilebilecek bir çorba hazırlayabilirsiniz. Yine mevsim sebzeleriyle hazırlanan salatalar ve sebze yemekleri ana öğünlerde tercih edilebilir. Yorgunluk ve uyku düzensizliği ile oluşabilecek ödeme karşı ise bol su tüketmenizde fayda var” ifadelerini kullandı.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Esra Kula, ertesi gün kafeinli içeceklerden uzak durulması konusunda da uyarıda bulunarak, açık havada 1-1,5 saatlik hafif tempolu yürüyüş yapılmasını da vatandaşlara tavsiye etti.