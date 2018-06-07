Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 10:55

Yıldız: “Tüm imkanlarımızla şehit ailelerimizin yanındayız”

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi tarafından şehit ailelerinin de katılımı ile düzenlenen iftarda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, “Tüm imkanlarımızla şehit ailelerimizin yanındayız” dedi.

Yıldız: “Tüm imkanlarımızla şehit ailelerimizin yanındayız”

07 Haziran 2018 10:55


ASKON Kayseri Şubesi tarafından gazi ve şehit ailelerinin katılımı ile iftar düzenlendi. Bir restoranda düzenlenen iftara, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan ve şehit aileleri ile gaziler katıldı.


İftarın ardından bir konuşma yapan ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, “ASKON 2018 yılı itibariyle 20’inci yılını kutlayan büyük bir ailenin Kayseri şubesini büyütüyor olmanın da gururunu ve onurunu sizlerle paylaşmak istedik. Bizler huzur içerisinde bu tür programları düzenleyelim diye, güven içerisinde günlük hayatlarımızı sürdürelim diye çocukları ve torunları için canlarını seve seve feda etmiş şehit ve gazilerimize borçluyuz. Onların fedakarlıkları ve onların hakları hiçbir şekilde karşılanmaz ve ödenmez. Bayrağımızın sürekli dalgalanması için, ezanımızın sürekli okunması için onlara çok şey borçluyuz” dedi.


Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan da, “Ülkemizde beka sorunu varken hiçbir zaman iş adamlarımız güvenilir yatırım yapamıyorlardı. Allah’a çok şükür beka sorunumuz çözüldü. Ülkemizin şuanda güvenilirlik içerisindeki durumu tüm iş adamları açısından da yatırımların daha güçlü bir şekilde yapılmasını sağladı. Dışarıdaki yatırımcılarda aynı şekilde güven gördüğü zaman ülkemize gerekli yatırımı yapıyorlar” ifadelerini kullandı.



“Şehit ailelerimizin her zaman yanındayız”


İftarda bir konuşma yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını söyleyerek, “Türkiye yaşadığı coğrafya ve bulunduğu konum gereği üzerinde çok fazla oynanmaya çalışılan ve bu vesileyle Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açacak kadar ileriye gidenlerle beraber bulunduğumuz bir coğrafyadır. Kendilerini minnetle, şükran ve rahmetle andığımız şehitlerimiz canları pahasına bundan ödün ve taviz vermemişlerdir. Şehitlerimizin emanetleri olan siz değerli ailelerimize bizlerde bütün kamu kurum ve kuruluşları ile beraber hemen yanı başınızda olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç