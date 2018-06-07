Yıldız: “Tüm imkanlarımızla şehit ailelerimizin yanındayız”

ASKON Kayseri Şubesi tarafından gazi ve şehit ailelerinin katılımı ile iftar düzenlendi. Bir restoranda düzenlenen iftara, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan ve şehit aileleri ile gaziler katıldı.

İftarın ardından bir konuşma yapan ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, “ASKON 2018 yılı itibariyle 20’inci yılını kutlayan büyük bir ailenin Kayseri şubesini büyütüyor olmanın da gururunu ve onurunu sizlerle paylaşmak istedik. Bizler huzur içerisinde bu tür programları düzenleyelim diye, güven içerisinde günlük hayatlarımızı sürdürelim diye çocukları ve torunları için canlarını seve seve feda etmiş şehit ve gazilerimize borçluyuz. Onların fedakarlıkları ve onların hakları hiçbir şekilde karşılanmaz ve ödenmez. Bayrağımızın sürekli dalgalanması için, ezanımızın sürekli okunması için onlara çok şey borçluyuz” dedi.

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan da, “Ülkemizde beka sorunu varken hiçbir zaman iş adamlarımız güvenilir yatırım yapamıyorlardı. Allah’a çok şükür beka sorunumuz çözüldü. Ülkemizin şuanda güvenilirlik içerisindeki durumu tüm iş adamları açısından da yatırımların daha güçlü bir şekilde yapılmasını sağladı. Dışarıdaki yatırımcılarda aynı şekilde güven gördüğü zaman ülkemize gerekli yatırımı yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Şehit ailelerimizin her zaman yanındayız”

İftarda bir konuşma yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını söyleyerek, “Türkiye yaşadığı coğrafya ve bulunduğu konum gereği üzerinde çok fazla oynanmaya çalışılan ve bu vesileyle Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açacak kadar ileriye gidenlerle beraber bulunduğumuz bir coğrafyadır. Kendilerini minnetle, şükran ve rahmetle andığımız şehitlerimiz canları pahasına bundan ödün ve taviz vermemişlerdir. Şehitlerimizin emanetleri olan siz değerli ailelerimize bizlerde bütün kamu kurum ve kuruluşları ile beraber hemen yanı başınızda olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum” diye konuştu.