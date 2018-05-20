Yıldız ve Çelik’ten Ramazan Sokağı gezisi

Başkan Çelik, Yıldız’a Ramazan Sokağı’nı tanıttı ve Kayseri’de yapılan Ramazan etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

Ramazan ayının, ruhuna uygun bir şekilde her anlamda dolu dolu yaşanması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sokağı, Kayserililerin en önemli uğrak mekanlarından birisi oldu. İftar sonrası halkın büyük bir ilgisiyle karşılaşan Ramazan Sokağı’nı Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de gezdi.

Yıldız ve Çelik, Ramazan Sokağı’nda vatandaşlarla selamlaştılar ve onları kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdiler. Ramazan Sokağı’nda bulunan bir iş yerindeki tespihlerle yakından ilgilenen Yıldız ve Çelik, bazı dükkanlardan alışveriş de yaptılar. Taner Yıldız ve Mustafa Çelik’e gezileri sırasında farklı tatların yer aldığı Ramazan Sokağı’nda ikramlarda da bulunuldu.

Kayseri Milletvekili Yıldız ve Başkan Çelik, Ramazan Sokağı’nda yer alan el emeği ürünlerin sergilendiği KAYMEK’in standını da ziyaret ettiler.