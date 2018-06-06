Yıldızlar Konya’da parlayacak

Midi takımın Türkiye 10.su, Genç takımında Türkiye 9.su olmasının ardından Yıldız takım daha iyi bir derece yapmak için mücadele edecek.

Geçen sene katıldığı finallerde 32 takım arasında Türkiye 19.su olan Yıldız takımın bu sezonki hedefi ilk 8 takım arasına girebilmek.

Antrenörler Fuat Kalay ve Metin Tutum nezaretinde çalışmalarını Keykubat Tesislerinde sürdüren Yıldız takımda moraller üst seviyede. Sporcuların motivasyonunun üst seviyede olması finaller öncesinde teknik heyet ve yönetimi umutlandırıyor.

Kulüp Başkanı Serdar Öztürk “Melikgazi Belediyespor olarak 2017-2018 sezonunu Yıldız takımımızın final maçları ile noktalayacağız. Her sezon olduğu gibi bu sezon da özellikle voleybol branşında önemli başarılar elde ettik. Midi ve Genç takım sezonu kapattı. Yıldız takımımızın zor ve uzun lig maratonunun zirvesi olan Konya’daki finallerde iyi bir derece elde ederek bizleri bir kez gururlandıracağına inancım tamdır. Midi, Genç ve Yıldızlarımızın bütün takımların hedefinde ve hayalinde olan adeta sporcuların vitrini olarak kabul edilen finallerde şehrimizi temsil etmiş olması Melikgazi Belediyespor Kulübünün genç sporculara sunduğu imkanlar ve verdiği önemin karşılığı olarak ne kadar doğru işler yaptığının en güzel göstergesidir. Elbette bu başarının asıl mimarı belediye başkanımız ve onursal başkanımız Dr.Memduh Büyükkılıç’tır. Her yaşta sporun önemini sürekli olarak vurgulayan başkanımız özellikle gençlerin spor yapmaları için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak Melikgazi Belediyesinin tüm imkanlarını seferber etmiştir. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılarak dürüst, ahlaklı ve topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilmesini sağlamak kulübümüzün kuruluş amacıdır. İnşallah bundan sonra ki yıllarda da şehrimizin salon sporlarındaki lokomotifi, amiral gemisi Melikgazi Belediyespor Türk sporuna birçok üst düzey sporcu yetiştirecektir.”dedi.