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Yılın Ahi ve çırağına Bakan Pekcan'dan 'Tebrik Mektubu'

Kayseri’de geçtiğimiz günlerde yılın Ahisi seçilen Mustafa Barut ve çırağı seçilen Hayriye Beydilli’ye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından gönderilen tebrik mektubu takdim edildi.

Kayseri'de geçtiğimiz günlerde yılın Ahisi seçilen Mustafa Barut ve çırağı seçilen Hayriye Beydilli'ye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından gönderilen tebrik mektubu takdim edildi.


Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda yılın Ahisi seçilen Mustafa Barut'a mektubu, Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat verdi. Yılın çırağı olarak seçilen Hayriye Beydilli'ye ise mektubunu KESOB Başkanı Ahmet Övüç verdi.


Fırat ve Övüç, yılın ahi ve çırağını tebriklerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi.

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