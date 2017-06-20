Oto Döşemecisi Recep Kefkir, yapılan oylama ile yılın ahisi seçildi.

Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen ‘Yılın Ahisi’ seçimine Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Saatçiler Odası Başkanı Mustafa Alan, bazı oda başkanları ve ahi adayları katıldı.

“Esnafa olan güvenin kaynağı ahiler”

Programın açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, Ahilik teşkilatının Osmanlı Devletinin kurulmasında, gelişmesinde, Osmanlı’da sanat ve ticaretin gelişmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, “Günümüzde onun yerini esnaf teşkilatlarımız aldı. Ahilik teşkilatı Osmanlı’da aynı zamanda birer danışmanlık firması gibiydi. Bugün esnafımızın senetsiz mal almaları hala mümkün ise, esnafımıza olan güven tam ise, Ahilik teşkilatının o dönemki yapısından kaynaklıdır. Onların koyduğu terbiye, kuralların dışında bizim esnafımızın noktasını virgülünü değiştirmeden devam etmesi gerektiğini bugün hepimiz kabul ediyoruz. Öyle güzel bir kültürün yaşaması için de bütün Türkiye olarak onlara yardımcı olma gayreti ve azmi içerisindeyiz. Biz de o geleneği devam ettiren arkadaşlarımızın seçimini yapacağız ve yılın ahisini seçeceğiz. İnşallah Türkiye genelinde de bizim setiğimiz arkadaşlardan biri ahi olur diye temenni ediyorum” diye konuştu.

Bu yılki ‘Ahilik Sempozyumu’ Abdullah Gül Üniversitesinde

Saatçiler Odası Başkanı Mustafa Alan ise, daha önce Kültür Bakanlığı nezdinde kutlanan Ahilik kutlamalarının son 5 yıldan bu yana Gümrük ve Ticaret Bakanlığı uhdesinde yapıldığını ifade etti. Ahilerin prensiplerinin gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini kaydeden Mustafa Alan, “Erciyes Üniversitemizle, Nuh Naci Yazgan Üniversitemizle, kapanan Melikşah Üniversitemiz ile de Uluslararası Ahilik Sempozyumları yaptık. Bu sene de Abdullah Gül Üniversitemiz ile de inşallah teklifimiz var. Bunun şöyle ki üniversite ayağında bilim adamları irdeleyerek aktarıyorlar. Dolayısıyla Kayseri’de yapıldığı dönemlerde Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf Odaları Birliği ve diğer belediyelerimiz, kaymakamlıklar ortaklaşa çok güzel kutluyoruz. Kutlamamızın ana sebeplerinden biri de Ahi Evran’ın ilk geliş yerinin Kayseri olmasıdır. Bu yıl da aynı şekilde kutlamalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ahi adayları kendilerini tanıttı. Ancak adaylardan Recep Kefkir, Umre ziyaretinde olduğu için özgeçmişi okundu. Daha sonra Recep Kefkir, saatçi esnafı Ali Erkara ve mobilya imalatçısı Zekeriya Topak arasında oylama yapıldı. Recep Kefkir ve Ali Erkara’nın aynı oyu almasından dolayı kura çekimi yapıldı ve Recep Kefkir yılın ahisi seçildi.