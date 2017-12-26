Yoğun sis kazaya neden oldu: 2 yaralı

Kaza, Osman Kavuncu Bulvarı Anbar mevkiinde meydana geldi. Edinile bilgiye göre, yoğun sis nedeniyle 1 metreye düşen görüş mesafesi nedeniyle seyir halinde bulunan 3 otomobil çarpıştı. Kazada, 34 AB 5131 plakalı aracın içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri de, olası bir kazaya sebebiyet vermemek için kazanın meydana geldiği cadde üzerinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlar, çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.