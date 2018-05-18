YÖK’ten ERÜ’ye Turuncu Bayrak Ödülü

YÖK Başkanlığı tarafından geçtiğimiz Mart ayında başlatılan ve üniversite kampüs sınırları içerisinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak için gerçekleştirilen çalışmalarda, başarılı bulunan üniversiteler ödüllendirildi. Kamuoyunda farkındalık oluşturulması adına gerçekleştirilen çalışmada “Engelsiz Üniversite Bayrakları” ve “Engelsiz Program Nişanları” bayrak almaya hak kazanan üniversitelere ödülleri, 15 Mayıs 2018 tarihinde YÖK Başkanlığında düzenlenen törenle verildi.

YÖK Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne mekanda erişilebilirlik alanındaki yeterliliği simgeleyen “Turuncu Bayrak” ödülü verildi. Eczacılık Fakültesi, 15 Temmuz Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi ve Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokuluna ise, gerçekleştirecekleri değişiklikler neticesinde turuncu bayrak alabileceklerini ifade eden “Turuncu Bayrak Adayı” belgesi verildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, turuncu bayrak belgelerini, Erciyes Üniversitesini temsilen Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe’ye takdim etti.

Turuncu bayrakların geçerlilik süresi 3 yıl. Üç yılın sonunda turuncu bayrakları tekrar almak isteyen üniversiteler yeniden başvuru yapabilecek.