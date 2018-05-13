Yol göle dönünce oltasını alıp dışarı çıktı

Yağmurluk ve çizmelerini giyerek olta ile balık tutuyormuş gibi yapan vatandaşlar görenleri şaşırttı.

Kayseri’de dün akşam saatlerinden itibaren etkili oğlan yağmur, gece boyunca devam etti. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre dün Talas ilçesine metrekareye 10.5 kilogram yağış düştü. Yoğun yağış sonrasında bazı yollarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar yaşadıkları sıkıntıyı ilginç bir şekilde ortaya koydu. Yağmurluk ve çizmesini giyerek sokağa çıkan bir vatandaş, su birikintisine girerek elindeki olta ile balık tutuyormuş gibi yaptı. Başka bir vatandaş ise bu görüntüyü cep telefonu ile çekerek sosyal medyada paylaştı.