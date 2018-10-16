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Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, bir yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan şahıstan 55 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre kente doğu illerinden uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alan polis ekipleri, bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Yapılan çalışmalarda otobüs içerisinde yolcu olarak bulunan K.D.'den (20) 55 gram uyuşturucu maddelerden metamfetamin ele geçirildi.


K.D.; 'Uyuşturucu madde ticaretinden' gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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