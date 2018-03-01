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01 Mart 2018 09:59

Yoldan çıkan kamyonet parka düştü, 2’si çocuk 3 kişi yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yoldan çıkan kamyonet parka düştü.

Yoldan çıkan kamyonet parka düştü, 2’si çocuk 3 kişi yaralandı

01 Mart 2018 09:59

Yaklaşık 10 metre aşağı düşen kamyonet, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmanlı Mahallesi Beşiktaş Sokak’ta Y.E. (44) yönetimindeki 52 EP 841 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak parka düştü. Taklalar atarak yaklaşık 10 metre aşağı düşen kamyonet, bir aydınlatma direğine çarptıktan sonra durabildi. Kaza sonucu yaralanan Y.E., D.Y. (10) ve A.R.K. (16) Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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