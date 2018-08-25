Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Kazada 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Develi-Saimbeyli yolu üzerinde D.K.’nın (35) kullandığı 70 AY 789 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de otomobilde bulunanlara müdahale etti. D.K. ile birlikte yaralanan S.K. ve Z.K. ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, 9 yaşındaki Cennet K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cennet K.’nın cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil ise jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.