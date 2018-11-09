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Yonca balyası çalan şahıs yakalandı

Kayseri’de iki adet yonca balyası çalan bir kişi jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı.

Kayseri'de iki adet yonca balyası çalan bir kişi jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı.


Edinilen bilgiye göre İncesu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Beylik mevkiinde M.İ.'ye ait tarladan balya hırsızlığı yapıldı. Yapılan ihbar sonrasında çalışma yapan İncesu Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, yonca balyalarının bir araçla alındığını belirledi.


Plakası belirlenen aracı bulan jandarma ekipleri, Hacılar ilçesindeki bir evde arama yaptı. Yapılan aramalarda iki adet yonca balyası bulunurken, S.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Yetkililer, yonca balyasının sahibine teslim edildiğini, S.S. hakkında 'Açıktan Hırsızlık' suçundan işlem yapıldığını ve alınan ifadesi sonrasında serbest bırakıldığını bildirdi.

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