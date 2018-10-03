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Yonca kavgası ölümle bitti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yonca yüzünden çıkan kavgada fenalaşan 1 kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yonca yüzünden çıkan kavgada fenalaşan 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Boztepe Mahallesinde meydana gelen olayda, hayvancılıkla uğraşan R.Y. (62) ve Ş.B. arasında yonca yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.B., R.Y.'yi itekledi. Bu sırada fenalaşan R.Y., sevk edilen ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. R.Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. R.Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kavgaya karışan Ş.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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