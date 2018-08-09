Yöresel Ürün ve İndirim Panayırı Meysu Outlet’te Başlıyor

Giyimden, ev tekstiline, yemekten baharata kadar bütün markalar indirimler eşliğinde ürünlerini halkın beğenisine sunarken, yöresel ürünler ile birçok lezzeti bir arada bulabileceklerdir.

Yöresel Ürün ve İndirim Panayırı Meysu Outlet Açık Otopark alanında 10:00-22:00 saatleri arasında 19 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecektir.

Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan Meysu Outlet AVM, eğlence ve sürprizlerle dolu etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor.