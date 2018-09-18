Yöresel Ürünler Fuarı 21 Eylül'de açılıyor

21 Eylül'de açılacak olan Yöresel Ürünler Fuarı'na ilişkin konuşan Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, "1'inci kalite ürünler en uygun fiyatlarda satılacak" dedi.

Kayseri'de 21-30 Eylül tarihleri arasında Kayseri Fuar Merkezi'nde açılacak olan Yöresel Ürünler Fuarı öncesinde hazırlıklar sürüyor. Yılda 3 defa düzenlenen fuarda, vatandaşlar doğrudan üretici firmalardan ürünlerini alabilecek.

Fuarı düzenleyen Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, "Kayseri'deki yöresel ürünler günlerimiz 21 Eylül'de başlayıp, 30 Eylül'de sona erecek. Türkiye'nin birçok büyük kentinde bu organizasyonları yapıyoruz. Bu organizasyonu Kayseri'de de yılda 3 defa düzenliyoruz. Piyasanın bugünlerde bir hareketliliğe ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Bu kanaatten dolayı burada daha güzel bir organizasyonun olmasına imzamızı atacağız. Kayseri'de 300 bin ziyaretçi sayısını yakalamıştık. Amacımız bu ziyaretçi sayısını nüfusa göre daha da artırmaktır. Türkiye'nin dört bir köşesinde bu organizasyonu yapıyoruz. İstanbul'da da yılbaşında yöresel ürünler günlerimiz olacak. Bu fuara da 81 şehirden 550'ye yakın firma, 45 civarında da yurtdışından firma katılacak. Bu tür büyük organizasyonları ileriki zamanlarda Kayseri ile tanıştırmak isteriz. Bunun için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Fuara katılan bütün firmaları üretici olduğunu dile getiren Saçmacı, "Buraya katılan firmaların bu işin üreticisi firmalardır. Burada 1'inci sınıf kalite ürünleri en uygun fiyatlarda tüketiciye getirmektir. Bu ürünleri gıda mühendislerimiz ve gıda teknikerlerimiz inceliyorlar. Sıfır hata ile bu organizasyonu yapmak istiyoruz" dedi.