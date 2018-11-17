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Yöresel Ürünler Fuarı açılıyor

Kayseri’de Yöresel Ürünler Fuarı 23 Kasım-2 Aralık tarihinde Dünya Ticaret Merkezi’nde açılacak.

Kayseri'de Yöresel Ürünler Fuarı 23 Kasım-2 Aralık tarihinde Dünya Ticaret Merkezi'nde açılacak.


Açılacak olan fuar hakkında bilgiler veren Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, Kayseri ve Türkiye'nin diğer illerinden yüzlerce firmanın katılacağı Yöresel Ürünler Fuarının 23 Kasım - 2 Aralık tarihlerinde halkın hizmetinde olacağını belirtti. Kayserili firmaların da bu tür etkinliklerde kendilerine daha çok müşteri porftöyleri oluşturabileceğinin de altını çizen Saçmacı, vatandaşları açılacak olan fuara beklediklerini söyledi.

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