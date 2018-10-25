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Yücel İkiler'in acı günü

Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler’in hayatını kaybeden eşi Fazilet İkiler, son yolculuğuna uğurlandı.

Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler'in hayatını kaybeden eşi Fazilet İkiler, son yolculuğuna uğurlandı.


Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler'in eşi Fazilet İkiler (39), bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhume İkiler'in cenazesi, öğle namazına müteakip Cami Kebir'de kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.


Cenaze namazına, Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Osman Yalçın, merhumenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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