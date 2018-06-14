Yukarı Develi yolunun sıcak asfaltında sona yaklaşıldı

Yaz sezonu içerisinde ilçe içerisine toplamda 50 bin ton sıcak asfalt serimi yapacak olan Develi Belediyesinin start verdiği Yukarı Develi yolu olumsuz hava şartlarına rağmen bitme aşamasına geldi. Gece-gündüz demeden bayrama yetiştirmek için yoğun uğraş verilen çalışmada yoğun yağmur yağışları nedeniyle çok az bir kısmı da bayramdan hemen sonra tamamlanarak mahalle sakinlerinin kullanımına sunulacak. Tamamlanan kısımların yol çizgilerinin de çekildiği asfaltlama çalışmalarından dolayı mahalle sakinleri memnuniyetlerini dile getirdi.