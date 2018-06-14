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14 Haziran 2018 17:12

Yukarı Develi yolunun sıcak asfaltında sona yaklaşıldı

Develi Belediyesinin Yukarı Develi Mahallesi yolunda başlattığı sıcak asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Yukarı Develi yolunun sıcak asfaltında sona yaklaşıldı

14 Haziran 2018 17:12


Yaz sezonu içerisinde ilçe içerisine toplamda 50 bin ton sıcak asfalt serimi yapacak olan Develi Belediyesinin start verdiği Yukarı Develi yolu olumsuz hava şartlarına rağmen bitme aşamasına geldi. Gece-gündüz demeden bayrama yetiştirmek için yoğun uğraş verilen çalışmada yoğun yağmur yağışları nedeniyle çok az bir kısmı da bayramdan hemen sonra tamamlanarak mahalle sakinlerinin kullanımına sunulacak. Tamamlanan kısımların yol çizgilerinin de çekildiği asfaltlama çalışmalarından dolayı mahalle sakinleri memnuniyetlerini dile getirdi.




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