Yunus Emre Mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmaları başlıyor

2017 yılında Yunus Emre Mahallesi’nde de kentsel dönüşümü başlatıp, köhne yapıları yıkan Kocasinan Belediyesi, ‘Yeni Kayseri Kocasinan’da kurulacak, Kocasinan Kayseri’nin yeni yüzü olacak’ sloganıyla çıktığı yolda büyük bir adım daha attı. 3 bloktan oluşan 112 daire ve ticaret alanlarıyla ilgili müteahhitlerle anlaşan Kocasinan Belediyesi, yapılacak olan dairelerin tamamını kısa süre içerisinde hak sahiplerine teslim etmeyi hedefliyor.

Daha modern yapıların inşasıyla ilçenin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla Kocasinan’ın, herkesin yaşamak istediği bir bölge haline geleceğini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Kentsel dönüşüm kapsamında Yunus Emre Mahallesi’nde de müteahhitlerle anlaşmalar yapıldı. Hemşehrilerimin rızasını alarak dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Burası kentsel dönüşüm anlamında Kayseri’nin olmazsa olmaz bölgelerinden bir tanesidir. Gaziosman ve Yavuzlar Mahallesi’nin giriş kapısı olan Yunus Emre Mahallesi’nde başlattığımız dönüşümü diğer mahallelerde de devam ettireceğiz. Kentsel dönüşüm tamamlandığında burada yaşayan mahalle sakinlerimiz daha güzel ve daha modern yapılarda yaşayacak. Bölgeyi Kocasinan’a yakışır şekilde daha modern bir yapılaşmayla taçlandıracağız. Şimdiden yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak mahallelerimizin her birini ‘Yeni Kocasinan’a hazırlamak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.